14 січня до додому журналіста-розслідувача ломилися невідомі люди, вони обклеїли двері листівками

Двоє мешканців Житомира заявили, що це саме вони були найняті для провокації вдома у журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, і що в цій історії нібито були задіяні СБУ і поліція. Про це вони розповіли в інтерв’ю сайту Zhitomir.city повідомив сам Ніколов у Facebook.

Журналіст цитує матеріал сайту, до якого звернулися хлопці Дмитро і Денис після того, як поліція прозвітувала про встановлення осіб п’ятьох чоловіків, які 14 січня брали участь у резонансному залякуванні журналіста-розслідувача. Вони розповіли, що гадки не мали до кого саме вони завітали «у гості».

За словами хлопців, до них звернувся за допомогою знайомий, на ім'я Олексій, який показав відео, на якому Юрій Ніколов говорив не дуже приємні речі на адресу президента Володимира Зеленського. Олексій запропонував хлопцям «допомогти Україні та трохи «приструнити» говірливого чоловіка». Він також запевнив їх, що дані дії «погоджено з СБУ».

«Тобто все буде «під контролем» та буде відбуватися у рамках чинного законодавства», – йдеться в публікації.

Видання цитуючи хлопців пише, що Олексій був військовослужбовцем, який говорив, що «працює напряму з СБУ». Чоловік постійно ходив у військовій формі, тому викликав враження дуже порядної та відповідальної особи. Він надав хлопцям докладні інструкції, що саме потрібно написати на аркушах паперу та що потрібно вимовляти на відео. Відео треба було зняти обов’язково як підтвердження виконаного завдання. Наостанок знов було наголошено про «патріотичну спрямованість акції».

«Хлопців довіз до Києва ще один їх знайомий, який був раніше співробітником поліції. На запитання, чи нема тут якогось криміналу, він також заспокоїв хлопців, наголосивши, що «вони роблять це заради України». Крім того, також зазначив, «що це запропонувало їм це зробити СБУ». Тобто також «все було під контролем», – йдеться у публікації.

Після цього він підвіз виконавців до будинку, де вони швидко «відпрацювали» замовлення та відзняли потрібне відео. Відео одразу скинули Олексію. За словами хлопців, вони «працювали» втрьох.

За кілька днів їх затримали працівники київської поліції за обвинуваченням у злочині за статтею 171 частина 2 Кримінального кодексу України – «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Зрозумівши, що їх використали в якійсь незрозумілій грі, а самі вони стали розмінною монетою, хлопці відверто розповіли свою версію подій.

«Крім того, частину відео хлопці намагалися скинути через месенджери, але з невідомих причин після відправки першого файлу, заявилося повідомлення, що «відео відсутнє не сервері». Яким чином це могло статися і хто втручався в особисті мобільні пристрої під час нашої розмови, також поки що загадка», – йдеться в публікації.

відео zhytomyrcity

​Під час розмови, хлопці визнали, що зробили дурницю і піддалися на цю провокацію. Крім того, після затримання поліцією та розпочатого кримінального провадження, вони почали отримувати погрози на свою адресу, тому зараз побоюються за власне життя. Наприкінці розмови хлопці заявили, що готові вибачитися особисто перед Юрієм Ніколовим.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, журналіст-розслідувач автор матеріалів про зловживання під час закупівель Міноборони Юрій Ніколов опублікував пост у Facebook, у якому розповів, що 14 січня до нього додому ломилися невідомі люди. Вони обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони. Самого Юрія Ніколова на той момент не було вдома, натомість там перебувала його мати. Через деякий час у російськомовному Telegram-каналі «Карточный офис» з’явився допис, у якому було сказано, що додому до журналіста нібито приходили військові, які нещодавно повернулися з фронту.