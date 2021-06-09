Науковці багато років сперечалися, чи мають води навколо Антарктиди унікальні характеристики, а чи є продовженням сусідніх океанів

На карти американського телеканалу National Geographic, що транслює науково-популярні фільми виробництва Національного географічного товариства США, тепер будуть наносити п’ятий океан – Південний. Про це National Geographic повідомив у Twitter.

Таке визнання вирішили пов'язати із Всесвітнім днем океанів, який відзначається 8 червня.

«Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно», – пояснив географ Національного географічного товариства США Алекс Тейт.

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE — National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021

Як правило, National Geographic стежив за Міжнародною гідрографічною організацією (МГО) щодо морських назв. І хоча організація не є безпосередньо відповідальною за їхнє визначення, вона співпрацює з Групою експертів ООН із географічних назв для стандартизації імен у міжнародному масштабі.

Починаючи з 1915 року на картах Національного географічного товариства США завжди були відмічені чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий.

У 1937 році МГО визнала Південний океан, але в 1953-му скасувала це рішення під тиском наукової спільноти. Науковці багато років сперечалися, чи володіють води навколо Антарктиди унікальними характеристиками або є продовженням сусідніх океанів.

Рада з географічних назв США використовує назву окремого океану з 1999 року, а в лютому 2021-го американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень офіційно визнало Південний океан окремим від інших.

Як йдеться у повідомленні на сайті телеканалу, Південний океан є центром південної півкулі. Він безпосередньо оточує Антарктиду, тягнучись від берегової лінії континенту до 60° південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скоша. Межі океану стосуються трьох інших океанів – Атлантичного, Індійського і Тихого.

Межа Південного океану в 60° південної широти приблизно збігається з антарктичною циркумполярною течією, яка, за даними National Geographic, робить воду більш холодною і менш солоною, ніж та, що знаходиться на північ від регіону. Ця течія, вік якої оцінюється приблизно в 34 мільйони років, робить екологію Південного океану особливою, забезпечуючи унікальне середовище проживання для тисяч видів.

Океан також є життєво-важливим компонентом мінливого клімату Землі. Це єдина глобальна течія Землі, що використовує води Атлантичного, Тихого й Індійського океанів для перенесення тепла по планеті.

Всесвітній фонд дикої природи повідомляє, що температура води коливається від +10° за Цельсієм до -2° за Цельсієм, і що, якщо Південний океан нагріється всього на 2°, це може зменшити льодовий покрив в основних районах до 30%.