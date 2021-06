На карти американського телеканалу National Geographic, що транслює науково-популярні фільми виробництва Національного географічного товариства США, тепер будуть наносити п’ятий океан – Південний. Про це National Geographic повідомив у Twitter.

Таке визнання вирішили пов'язати із Всесвітнім днем океанів, який відзначається 8 червня.

«Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно», – пояснив географ Національного географічного товариства США Алекс Тейт.

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE