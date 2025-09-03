Асоціація закликає президента підписати законопроєкт №12320

Національна асоціація адвокатів України оприлюднила звіт, в якому звинуватила медіа та громадські організації у порушенні прав адвокатів. Громадська ініціатива «Голка» повідомила, що насамперед йдеться про адвокатів, як захищали держзрадників Віктора Януковича, Іллю Киву та підозрюваного у державній зраді Ростислава Богуслаєва. Асоціація адвокатів зібрала посилання на публікації про юристів, де їх пов'язують з клієнтами. Звітом асоціація закликає президента Володимира Зеленського швидше підписати законопроєкт, який забороняє ототожнювати адвоката з клієнтом.

«Адвокатів дедалі частіше намагаються зробити заручниками політичних процесів, ототожнюючи їх із підзахисними. Такі дії підривають незалежність професії, створюють атмосферу залякування, внаслідок чого громадяни України позбавляються права на захист», – вважає Національна асоціація адвокатів України.

У звіті згадують сайти «Главком», «Громадське», «Вголос», «Аргумент». Крім цього, у переліку є публікація руху «Чесно», дописи Вахтанга Кіпіані (щодо судів з Віктором Медведчуком), публікації «Голки» (зокрема, тексти про необхідність реформувати адвокатуру).

Своїм звітом асоціація адвокатів вимагає, щоб президент підписав законопроєкт №12320, який забороняє журналістам пов'язувати адвоката з клієнтом. Скандальний законопроєкт подав депутат від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Мамка. Голова ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголошує, що ніхто не забороняє адвокатам захищати у суді своїх клієнтів.

«Соратниця Медведчука – Лідія Ізовітова, яка незмінно очолює асоціацію 12 років, насправді не захищає роботу адвокатів, а робить все, щоб наступити на права журналістів та активістів. Сподіваємося, що такий закон Володимир Зеленський ніколи не підпише. Ніхто не перешкоджає адвокатам захищати клієнтів у суді. Але бачимо, як деякі адвокати, по суті, відбілюють держзрадників і сіють потрібні Кремлю наративи», – розповіла Ірина Федорів.

Зазначимо, що ZAXID.NET висвітлював справу державної зрадниці Інни Іваночко, яка раніше очолювала осередок ОПЗЖ у Львові. Адвокаткою Іваночко була київська юристка Світлана Новицька, яка публічно поширювала російську пропаганду та заперечувала війну під час судових засідань, у своїх соцмережах та публічних інтерв'ю. Новицька отримала підозру у державній зраді й назвала тиском через захист Інни Іваночко.

Федорів також розповіла, що у звіті є згадки про депутата Київради, який потрапив туди від ОПЗЖ. Федорів наголосила, що виборці мають знати цю інформацію, а професійний обов'язок журналістів – інформувати громадськість.

«Так само адвокат зрадника Іллі Киви – Олексій Шевчук балотувався до Київради. Мова не про їхню роботу у залі суду. Тут вони не адвокати, а політики. Ми маємо захищати право виборців знати інформацію про кандидата чи політика», – наголошує Федорів.

Громадська активістка вважає, що колишні соратники Медведчука хочуть зробити все, щоб перед майбутніми виборами не стало відомо про їхню проросійську роботу. Саме через це, на думку Федорів, лобіювання законопроєкту не стосується захисту адвокатів, а є наступом на свободу слова.

Згідно з законопроєктом №12320, за ототожнення адвокатів з клієнтом журналісти можуть отримувати адмінвідповідальність. Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон 16 липня 2025 року. Очільниця комітету з питань антикорупційної політики та депутатка «Слуги народу» Анастасія Радіна пояснює, що медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності лише за згадку, що адвокат представляв чиїсь інтереси. За перше таке «порушення» штраф передбачає від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн. Якщо ж такі згадки про адвокатів будуть регулярними, то штраф становитиме від 10,2 тис. грн до 13,6 тис. грн. Радіна повідомила, що депутати готують блокуючий законопроєкт.

Голова комітету з питань свободи слова та народний депутат Ярослав Юрчишин назвав законопроєкт злочинним. У середу, 3 вересня, Юрчишин повідомив про результати свого запиту до Департаменту демократичних інститутів та прав людини Ради Європи. Згідно з експертизою, закон містить ризики для демократії.

«Закон містить ризики для обмеження свободи слова та не узгоджується зі статтею 10 Європейської конвенції з прав людини. Є ризик виникнення самоцензури та “охолоджувального ефекту”. Ми можемо зіткнутися з придушенням законної журналістської діяльності та громадського контролю у справах, що мають великий резонанс. Є невідповідність міжнародним правовим стандартам. Для порівняння, Конвенція Ради Європи 2025 року не забороняє ототожнювати адвокатів зі своїми клієнтами. Але забороняються залякування, переслідування чи перешкоджання через такі ототожнення», – написав Юрчишин.

Додамо, що представники громадських організацій закликали президента не підписувати законопроєкт. Поіменний список нардепів, які підтримали законопроєкт, можна переглянути за посиланням. «Слуга народу» віддала за законопроєкт 191 голос, «Батьківщина» – десять, «Платформа за життя та мир» – 12, партія «Голос» – чотири, позафракційні – дев'ять, депутатська група «Довіра» – 15, партія «За майбутнє» – 12, депутатська група відновлення «України» – дев'ять.