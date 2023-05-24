Гроші, які вклали у фінансування партії, могли належати особам, які хотіли зберегти анонімність

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у фінансування головуючої партії «Слуга народу» на майже 3 млн грн. За фактом кримінального порушення агентство надіслало інформацію до поліції, повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі НАЗК.

За даними правоохоронців, на рахунок партії троє осіб здійснили грошовий переказ, який перевищує їхню дохідність, що є кримінальним правопорушенням. Такі махінації можуть свідчити про те, що гроші платникам передали треті особи, які хотіли профінансувати «Слугу народу» анонімно.

«Три фізичні особи здійснили грошовий внесок на рахунок політичної партії "Слуга народу" на загальну суму 2 млн 896 тис. грн. Але НАЗК встановило, що ці громадяни не мали відповідних доходів для таких внесків. Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії», – повідомили у прес-службі НАЗК.

У прес-службі агентства нагадали, що фінансувати партії анонімно чи під псевдонімами незаконно. Висновок про кримінальне правопорушення НАЗК надіслало до Національної поліції для подальшого розслідування.