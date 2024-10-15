Мета Росії сьогодні – це розділити Захід, щоб перешкодити Європі захистити себе

Російська армія буде здатна напасти на НАТО до 2030 року, адже до того часу зможе відновитися після війни проти України. Таку думку висловив керівник німецької розвідки Бруно Каль.

Голова розвідки розповів, що мета Росії сьогодні – це розділити Захід, щоб перешкодити Європі захистити себе. Крім цього росіяни зміцнюють армію, аби бути готовими до нової війни. Основна увага, за словами Каля, має бути зосереджена на східному флангу Альянсу.

«Російські збройні сили, ймовірно, будуть в змозі, з погляду особового складу і матеріальних засобів, здійснити напад на НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття», – зазначив очільник розвідки.

Також він додав, що кінцевою метою російського президента Володимира Путіна є витіснення США з Європи і відновлення кордонів НАТО кінця 1990-х років, щоб створити російську сферу впливу.

Зміцнення оборони європейських країн

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