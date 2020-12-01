У Львівській міській раді триває протистояння групи депутатів «ЄС» і «Свободи» проти мера міста Андрія Садового. Сьогодні так звана «тимчасова президія» вирішила проводити сесію міської ради не 3, а 4 грудня. Дізнаємось, нові деталі цього конфлікту. А Львівська облрада вже провела свою першу сесію. Головою облради стала наближена до нардепа Олега Синютки Ірина Гримак. Олександр Ганущин боротьбу за посаду програв.

І про скандальні забудови у судах: близькі до Козловського депутати від «ЄС» Різник і Ломага у суді скасували штраф за руйнування історичного павільйону в Стрийському парку. Там вони будують ресторан. А сам Козловський програв суд щодо будівництва приватного пологового будинку на місці давнього єврейського цвинтаря. Про все це в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 1 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 20 180 (+448 за попередню добу).

Єврейська громада виграла суд щодо будівництва на давньому кладовищі

Фірма відомого бізнесмена Григорія Козловського будує перший приватний пологовий будинок на вул. Раппопорта, 6 у Львові.

Суд скасував депутатам ЛМР штраф за руйнування давньої будівлі

Суд скасував штраф через будівництво ресторану у Стрийському парку. Роботи замовила компанія, що належить двом депутатам Львівської міськради Юрію Ломазі та Олексію Різнику.

Ірину Гримак обрали головою Львівської облради

На першій сесії депутати обрали кандидатку від «Європейської солідарності» Ірину Гримак голову ЛОР. Це вперше в історії облради її очолила жінка.

Мешканця Яворова звільнили від покарання за шантаж подруги інтимним відео

34-річний мешканець Яворова вимагав у своєї подруги 500 доларів та погрожував оприлюднити інтимне відео.

Справу про зґвалтування 11-річного хлопчика на Левандівці скерували до суду

18-річному львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні, загрожує до 15 років тюрми.

Новою директоркою «Арени Львів» стала 33-річна Ольга Манько

У 2013 році на тлі гострого господарського конфлікту Ольга Манько стала директором телеканалу TBi, створеного свого часу Миколою Княжицьким. Вона довела канал до банкрутства.

Будинок книги у центрі Львова не змогли продати з аукціону

Власник історичної будівлі, НАК «Надра України», планував продати її щонайменше за 445 млн грн. На участь в аукціоні подався лише один покупець, тому торги не відбулись.

Головного інспектора митного поста «Яворів» викрили на хабарництві за розмитнення авто

Протягом зміни митник Володимир Дацко отримував від 60 тисяч гривень хабарів.

Кіно проти локдауну

Щодня чутки про повний зимовий локдаун стають все реальнішими. Тож ми зібрали п’ять українських кінопрем’єр, які днями вийшли онлайн.