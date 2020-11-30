Через аварійне вимкнення електрики в реанімації Жовківської районної лікарні померли двоє пацієнтів з коронавірусом. Голова ЛОДА Максим Козицький вимагаєзвільнити керівника району та головного лікаря. З'ясуємо чи забезпечені генераторами львівські лікарні. Ініціатори рейдерства Львівської міськради виявились заслуженими юристами України. Олексій Різник і Юрій Ломага отримали це звання ще указом президента Порошенка, а цього року стали місцевими депутатами від партії «ЄС».

Керівництво міжнародного аеропорту «Львів» заявляє про тиск та обшуки з боку поліції та СБУ. У слідчих виникли претензії до використання реклами на території аеропорту. Дізнаємось більше про цей конфлікт в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 30 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 19 732 (+442 за попередню добу, з них 215 у Львові).

Ініціатори рейдерства Львівської міськради виявились заслуженими юристами

Двоє депутатів Львівської міськради від партії «Європейська солідарність» Юрій Ломага і Олексій Різник отримали звання заслужених юристів України указом президента Порошенка.

Львівський розробник відеоігор Hologryph отримав 3 млн доларів інвестиції

Американська компанія-видавець та розробник відеоігор TinyBuild інвестувала 3 млн доларів у львівську студію Hologryph, яка є відомою завдяки своїй комп’ютерній грі Secret Neighbor.

Дівчина на ковзанах танцює на льоду найвищого озера у Карпатах. Фото дня

Ольга Склярчук у білій сукні та з червоною стрічкою у руці катається на замерзлому найвисокогірнішому озері України – Бребенескул (1801 м). Щоб зробити фото, вона разом з фотографом піднімалась до озера 12 км.

Депутата Бродівської міськради звинуватили у незаконному будівництві

Новообраний депутат Бродівської міської ради Роман Зробок розпочав будівництво двоповерхового торгового центру, не маючи дозволу ДАБІ на початок робіт.

Трирічна дівчинка з Борислава вдихнула пластмасову заглушку до холодильника

Торакальному хірургу ОХМАТДИТу знадобилася година, аби її дістати з правого головного бронха.

На аукціоні Sotheby`s продають авторську копію театральної завіси «Парнас» львівської Опери

На аукціоні Sotheby`s виставлено на продаж театральну завісу «Парнас» польського художника Генрика Семирадського з львівської Опери. Йдеться про зменшену копію, її оціночна вартість становить 400-600 тис. фунтів стерлінгів.

10 красивих собак шукають дім у Львові

Ми разом з ЛКП «Лев» познайомимо вас з 10 зворушливими собаками, які шукають свій дім у Львові.