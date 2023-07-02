Росія продовжує тримати напоготові "Калібри" у Чорному морі

Війська Російської Федерації активізувалися в Чорному морі, ворожі кораблі проводять ротацію й маневри. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Станом на 17:00 неділі, 2 липня, на чергування було виведено два надводні ракетоносії противника. Загальний ракетний залп цих кораблів – до 16 «Калібрів».

Полковник попередив, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.

«До сигналів повітряної тривоги ставимося свідомо та відповідально», – закликав він українців.

Нагадаємо, що ще ввечері 1 липня (тоді спостерігалася штормова погода) окупаційні війська тримали в акваторії Чорного моря два підводні ракетоносії. Їхній загальний залп складав до восьми ракет. У підсумку ЗС РФ змінили підводні носії крилатих ракет «Калібр» на надводні. На те, щоб вивести корабель на бойове чергування, противнику потрібно лише декілька годин.

Як інформував ZAXID.NET, раніше прес-секретар Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявляв, що війська Російської Федерації, судячи з усього, накопичують ракети. Не виключено, що цей запас противник може використати для «якихось підступних намірів».