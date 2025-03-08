У список на видалення потрапили фотографії жінок-пілотів військової авіації

Міністерство оборони США наказало видалити понад 26 тис. фотографій і дописів через згадки про жінок і представників меншин у війську. Про це у п’ятницю, 7 березня, написало Associated Press.

Рішення Пентагон ухвалив в межах розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа, яке скасовує програми різноманітності, рівності й інклюзії у федеральних установах. До середи, 12 березня, весь контент, який підтримує ці ініціативи, має бути видалений. Зокрема, у список потрапили фотографії перших жінок у морській піхоті та жінок-пілотів військової авіації.

Фото Корпусу морської піхоти США, на фото зображена Крістіна Фуентес Монтенегро, одна з перших трьох жінок-морських піхотинців, які закінчили курс підготовки піхоти

Частина знімків була помилково позначена для видалення через слово «гей» у назві файлу. Зокрема, зображення військового з прізвищем Гей або ж фото B-29 Enola Gay – стратегічного бомбардувальника, який 1945 року скинув першу атомну бомбу на Хіросіму.

Архівне фото американського бомбардувальника B-29 Enola Gay

Загалом під загрозою видалення перебуває до 100 тис. файлів, серед яких дописи на соціальних платформах і вебсайтах військових підрозділів. На думку Пентагону, такий контент розділяє суспільство.

На фото зброярі та інший персонал проходять підготовку на базі Чанут-Філд, ВВС

Нагадаємо, у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що офіційна політика США передбачає тільки дві статі – чоловічу і жіночу. З повним текстом його промови можна ознайомитись тут.

Також адміністрація Трампа змінює мову офіційного спілкування, рекомендуючи обмеження на використання понад 200 слів. Зокрема, слова «дискримінація», «інвалідність» та «фемінізм» рекомендували обмежено використовувати чи видаляти.