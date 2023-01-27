Ракета Х-55

Під час масованої атаки у четвер, 26 січня, росіяни використали ракети Х-55 з імітатором ядерної, так званої «спеціальної» бойової частини. Про це повідомляє профільне видання Defense Express з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, таку ракету було знищено на підльоті до Києва з південно-східного напрямку. Її уламки знайшли у районі Борисполя.

Серед імовірних причин використання таких ракет можуть бути спроби залякування, розвідки позицій українських радіолокаційних систем, або ж створення перешкод, помилки та корупція у російській армії, а також створення додаткових фактично хибних цілей для відволікання сил ППО.

Крім того, за даними видання росіяни почали маскувати свої ракети Х-101, а саме зачищати болгаркою серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення. Річ у тому, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії. Раніше це дозволяло оцінити темпи та порядок використання цих ракет.

Зазначимо, що вперше про застосування Х-55 із масогабаритним макетом ядерного заряду стало відомо ще 17 листопада.

Як інформував ZAXID.NET, 26 січня Україна зазнала нової масованої атаки РФ: росіяни обстріляли Київ та інші регіони України крилатими ракетами.

За даними українських військових, всього по Україні було випущено 55 крилатих ракет, сили ППО збили 47. Пуски були з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів в акваторії Чорного моря. Серед ракет – Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, ракети Калібр, а також керовані авіаційні ракети Х-59.

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок чергового ракетного удару РФ.