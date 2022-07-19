Масовий ракетний обстріл по Одещині, на Миколаївщині росіяни розстріляли з міномета приватний будинок, унаслідок чого загинули четверо людей. Ситуація на сході та півдні залишається стабільно важкою.

ZAXID.NET підсумовує сто сорок шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни завдали масованого ракетного удару по селу на Одещині, випустивши сім ракет. Обстріли були й на Миколаївщині, зокрема був розстріляний з міномета приватний житловий будинок на околицях Снігурівки, а самі росіяни намагались звинуватити у цьому ЗСУ. Під час розстрілу будинку загинули четверо людей.

Російські загарбники вдень завдали авіаудару по центру Краматорська Донецької області. Окупанти вдарили по й Слов’янську, були пошкоджені житлові будинки, а також й по інших населених пунктах. Лише за минулу добу окупанти 26 разів обстріляли Донеччину, били з авіації, «Градів», «Ураганів», ракетних установ. Ситуація на сході на півдня залишається стабільно важкою.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 38 550 військових. Також було знищено:

танків – 1 691 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 892 (+6);

артилерійських систем – 851 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 248 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 113 (+3);

літаків – 220 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 767 (+14);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 673 (+3);

спеціальної техніки – 70 (+0);

крилатих ракет – 167 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські загарбники завдали авіаудару по центру Краматорська, щонайменше одна людина загинула. Ще четверо людей загинули від розстрілу росіянами приватного будинку на Миколаївщині.

На фронті загинув депутат Львівської райради Тарас Жеребецький.