Уранці російські окупанти із території Білорусі обстріляли ракетами Київщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину і Кропивницький, а також зруйнували школу в Миколаєві. Натомість, за даними британської розвідки, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів.

ZAXID.NET підсумовує 155 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Під ранок 28 липня росіяни випустили з території Білорусі та Криму ракети, якими атакували Київщину та Чернігівщину. Ракети влучили у військову інфраструктуру, частину збила ППО. Попередньо жертв немає.

У Миколаєві внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджене приміщення Кораблебудівного університету, дві житлові багатоповерхівки і практично зруйнована школа. Вдень 28 липня росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по аграрному підприємству в Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Також цього дня росіяни вперше вдарили ракетами по Кропивницькому. Ракети влучили в ангари Льотної академії та компанії «Урга». Постраждала авіаційна техніка та довколишні будівлі. Також отримали пошкодження навчальні літаки та цивільний АН-26.Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 25 – отримали поранення. Серед поранених 12 військових та 13 цивільних осіб.

Натомість британська розвідка повідомляє, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів. Зокрема, в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 40 230 військових. Також було знищено:

танків – 1 742 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 979 (+8);

артилерійських систем – 894 (+11);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 258 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 190 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 854 (+7);

спеціальної техніки – 75 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілу Кропивницького загинуло п’ятеро людей. Наразі не відомо, чи це втрати серед військових, чи серед цивільних.