Уночі росіяни знову обстріляли Миколаїв та знищили корпус училища в Харкові. Натомість українські десантники збили ворожий Су-25 та знищили два склади з боєприпасами росіян.

ZAXID.NET підсумовує 157 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Харківському напрямку обстріляли позиції ЗСУ та цивільні об’єкти, зокрема, влучили крилатими ракетами у триповерхову будівлю училища. На Донецькому напрямку росіяни продовжують нищити військові об’єкти та елементи інфраструктури, аби створити умови для наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Поблизу Бахмута ворог обстрілював позиції ЗСУ, намагався йти на штурм, однак зазнав поразки та відійшов від позицій. Натомість штурмом взяв село Семигір’я і закріплюється на околиці.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися йти у напрямку Брускінське – Білогірка, однак ЗСУ цьому зашкодили. Уночі ворог знову обстріляв Миколаїв. Під обстріл потрапив один зі спальних районів міста.

Водночас, українські десантники на Донеччині збили ворожий штурмовик Су-27, а також знищили два польові склади з боєприпасами на Херсонщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 40 670 військових. Також було знищено:

танків – 1 742 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 979 (+8);

артилерійських систем – 894 (+11);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 258 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 190 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 854 (+7);

спеціальної техніки – 75 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинула одна людина.