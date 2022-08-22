Збройні сили України вкотре завдали удару по Антонівському мосту, знищили склад російських боєприпасів у Донецьку та щодня поповнюють статистику вбитих російських військових. Станом на 22 серпня на українській землі вбили уже близько 45,5 тис. росіян, що вторглись в нашу країну.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Миколаєву, вранці ворожий Су-35 атакував Одещину ракетою Х-59. Важкою була ситуація на півдні та сході. В окупованому Донецьку горів склад російських боєприпасів. За інформацією Луганської ОВА, ЗСУ знищили базу інтернаціональної банди «П'ятнашка».

Збройні сили України також вкотре завдали удару по Антонівському мосту, який з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Українські військові повідомили, що росіяни тримають у Чорному морі п'ять носіїв ракет типу «Калібр». Загарбники збільшили кількість ракет на них до 30.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 400 військових. Також було знищено:

танків – 1 919 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 230 (+6);

артилерійських систем – 1 032 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 266 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 145 (+4);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 198 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);

крилатих ракет – 194 (+4);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 149 (+6);

спеціальної техніки – 99 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Майже 9 тис. українських героїв загинули, захищаючи країну від російського вторгнення.