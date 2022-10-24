Російські військові створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді звозять туди нові військові підрозділи. Голова української розвідки спрогнозував наслідки підірву дамби Каховської ГЕС, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів як наданий Німеччиною зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає закривати небо над Україною.

ZAXID.NET підсумовує 243 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На півдні України окупанти вперше застосували дрони-камікадзе по лінії фронту , а не по цивільних об’єктах. Додамо, що українські військові успішно збивають більшість ворожих безпілотників.

Російські військові продовжують обстріли мирних населених пунктів, також складні бої тривають на лінії фронту. ЗСУ витіснили російські війська із Кармазинівки, М'ясожарівки і Невського на Луганщині та з Новосадового на Донеччині.

ЗСУ звільнили від окупантів три села на Луганщині та одне – на Донеччині

Німеччина обіцяє якнайшвидше поставити в Україну ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наданий Німеччиною зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає ефективно закривати небо над Україною, знищуючи дев’ять із десяти ракет.

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. Так звана «адміністрація» окупованого росіянами Херсона навіть заявила про формування територіальної оборони міста.

Кирило Буданов також розповів, що у випадку, якщо російські війська підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це затримає просування підрозділів ЗСУ лише на два тижні. Однак, у такому випадку Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 67 940 військових. Також було знищено: