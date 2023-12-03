Адвокати Дубінського відреагували на заяву поліції, звинувативши владу в диктатурі

У суботу, 2 грудня, адвокати підозрюваного у держзраді нардепа Олександра Дубінського, який наразі перебуває під вартою у СІЗО, заявили, що його нібито побили в ізоляторі. Наступного дня, 3 грудня, правоохоронці спростували цю заяву, повідомили у прес-службі поліції Києва.

2 грудня на сторінці депутата його адвокати заявили, що його нібито побили невідомі особи. Адвокати Дубінського повідомили, що на місце події прибула швидка допомога, співробітники якої нібито констатували численні побої та підозру на перелом ребра.

Під приводом небезпеки для життя та здоров’я Дубінського його адвокати вимагали перевести його до слідчого ізолятора СБУ та надали охорону. Зазначимо, саме в цьому СІЗО наразі перебуває олігарх Ігор Коломойський, підозрюваний у шахрайстві.

У прес-службі поліції спростували повідомлення щодо побиття Дубінського. Слідча група не виявила заявлених адвокатами правопорушень щодо скандального нардепа.

«До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження. За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», – повідомили у прес-службі поліції.

Адвокати скандального нардепа відреагували на повідомлення поліції та заявили, що судово-медична експертиза з Дубінським нібито не проводилася, оскільки його не дозволили вивезти із СІЗО. Представники Дубінського в суді звинуватили владу України в диктатурі та пригрозили знайти докази за кордоном.

Рішення щодо переведення Дубінського до одиночної камери із відеонаглядом не було розглянуто, заявили адвокати. Причини цього вони не називають, проте, імовірно, нардепа не перевели до одиночної камери, оскільки його життю та здоров’ю, згідно зі слідством, нічого не загрожує.

У прес-службі Київського слідчого ізолятора зазначили, що огляд нардепа лікарем відбувся та не засвідчив побоїв. Окрім того, відбулося судово-медичне дослідження, про відсутність якого заявили адвокати.

«За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення. Органами Національної поліції проведено комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням), за результати яких, інформація про побиття підозрюваного О.Дубінського не знайшла свого підтвердження», – повідомили у прес-службі СІЗО.

Окрім того, державна установа повідомила, що адміністрація СІЗО готує звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів Олександра Дубінського.

Нагадаємо, 13 листопада СБУ викрила нардепа Олександра Дубінського у співпраці з російським Генштабом. За версією слідства, Олександр Дубінський співпрацював із російськими спецслужбами, від яких отримав позивний «Буратіно». Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Із відповідними проросійськими наративами він виступав на тематичних конференціях.

Через втручання в американські вибори США наклали санкції на нардепа. 3 листопада Дубінському оголосили про підозру за організацію незаконного виїзду за кордон для ухилянтів. Депутата й самого ловили на незаконному виїзді під приводом піклування за хворим батьком – в реальності Дубінський відпочивав зі своєю дівчиною у Барселоні.

13 листопада Олександру Дубінському оголосили про підозру у державній зраді та участі у злочинній організації, йому може загрожувати довічне ув’язнення. Підозру за цими ж статтями заочно повідомили Алєксєю Савіну і Владіміру Алєксєєву, а також Андрію Деркачу і Костянтину Кулику.

14 листопада Дубінського взяли під варту без можливості внесення застави. Депутат проведе щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави.