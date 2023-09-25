Городоцький районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень, посадовця військкомату, полковника Ярослава Анклевича. Суд призначив йому 34 тис. грн штрафу через безпідставне виключення чоловіків з військового обліку.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, полковник Ярослав Анклевич працюючи начальника першого відділу Львівського РТЦК та СП безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу, без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною ВЛК. Дії полковника призвели до виключення 12 офіцерів запасу з військового обліку з правом виїздити за кордон.

У постанові суду вказано, що на час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Проте полковник самостійно підписував довідки ВЛК та скріплював підписом та гербовою печаткою, робив відмітки про виключення з військового обліку, не передаючи до належного та відповідного органу. Посадовець військкомату перевищував свої повноваження та підписував вказані документи не лише на початку повномасштабного вторгнення, а навіть у 2023 році. Щодо Ярослава Анклевича склали протокол про адмінправопорушення за фактом перевищення службових повноважень.

Справу розглянула суддя Наталія Яворська, яка визнала Ярослава Анклевича винним у перевищенні повноважень та призначила йому покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.