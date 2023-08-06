Нафтопровід, який транспортує продукти до Німеччини, було пошкоджено вдруге з 2022 року

Польський трубопровідний оператор PERN виявив витік у нафтопроводі «Дружба», який постачає нафту з Росії до Європи. Через це лінію прокачування нафти зупинили, повідомило Reuters у неділю, 6 серпня.

Витік стався у суботу, 5 серпня, у місті Ходеч, розташованому в центральному регіоні Польщі. За даними PERN, витік стався через пошкодження ділянки одного із західних потоків нафтопроводу.

«Це магістральна лінія, яка транспортує сиру нафту з морських поставок на захід. Зараз тривають ремонтні роботи нафтопроводу. Очікуваний час відновлення прокачування – ранок вівторка», – повідомили у прес-службі компанії.

На місці витоку працювали пожежні та екстрені служби, проте жодної інформації про загоряння не надходило. За попередніми підрахунками, витік відбувся на прямокутній території 210 на 30 метрів.

У прес-службі PERN заявили, що друга лінія нафтопроводу «Дружба» не постраждала та працює нормально. У Ходечі немає загрози для здоров'я та життя місцевих мешканців. Наразі триває розслідування причини витоку.

Пошкоджений нафтопровід транспортував російську нафту до Німеччини. За даними трубопровідної компанії, поставки налагоджені.

Нафтопровід «Дружба» починається у російському Татарстані, потім проходить через інші регіони РФ до білоруського Мозиря. Там «Дружба» розгалужується на дві ділянки: північний – через Білорусь, Латвію, Литву, Польщу та Німеччину; південний – через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину. Крім того, з Брянська (РФ) через Білорусь прокладено маршрут до Литви та Латвії. Нафтопровід збудували ще у 1960-х роках, щоб постачати нафту до «дружніх» СРСР країн Європи: Чехословаччини, Польщі, НДР та інших.

Зазначимо, нафтопровід «Дружба» неодноразово був пошкоджений від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У червні 2022 року у Брянській області Росії невідомі намагалися підірвати трубопровід за допомогою трьох саморобних вибухових пристроїв, а у жовтні 2022 року PERN виявила витік на нафтопроводу в Польщі. Додамо, витік стався на тій самій гілці нафтопроводу «Дружба», що й у серпні 2023 – на потоці, який транспортує нафту до Німеччини.