Під судом зібралися протестувальники, які виступили на підтримку підозрюваного українця

Польський суд продовжив ще на 40 днів арешт затриманого українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у диверсіях на «Північних потоках» у 2022 році. Під час засідання перед судом зібралися протестувальники, які вимагали не екстрадувати чоловіка, повідомило RMF24 у понеділок, 6 жовтня.

Володимира Журавльова, якого затримали 30 вересня у польському місті Прушкові, спершу заарештували на сім днів. Вже 6 жовтня суд провів засідання, на якому схвалив продовження підозрюваному арешту ще на 40 днів – до 15 листопада 2025 року.

Крім того, протягом 100 днів суд вирішить, чи екстрадувати підозрюваного до Німеччини. Рішення винесуть після розгляду документації, надано німецькою стороною. Нагадаємо, Володимира Журавльова затримали на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.

Під час судового засідання перед будівлею суду зібралися протестувальники, які вимагали не екстрадувати українця до Німеччини. Мітингарі несли українські та польські прапори, а також плакати із гаслами на підтримку Володимира Журавльова. Крім того, юридична фірма, яка представляє інтереси підозрюваного, збирала підписи на його підтримку – адвокат Журавльова Тимотеуш Папроцький заявив, що вдалося зібрати понад 2000 підписів.

Раніше Папроцький повідомив ZAXID.NET, що сторона захисту клопотатиме про застосування неізоляційних запобіжних заходів, зокрема майнової застави, для того, щоб Журавльов міг брати участь у судовому процесі, перебуваючи на свободі.

Сам Володимир Журавльов своєї провини не визнає.

Німецька сторона звинувачує українця в участі у встановленні вибухових пристроїв на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2», виконуючи роль дайвера. За версією слідства, у вересні 2022 року він приплив з німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, занурився під воду та розмістив на трубопроводах вибухівку.

Раніше польська газета Rzeczpospolita повідомила, що Журавльову нібито допомогли покинути Польщу, де на нього чекав арешт. Німецька прокуратура повідомила, що він перетнув кордон на автомобілі з українськими дипломатичними номерами, яким керував військовий аташе.

Втім, у коментарі ZAXID.NET адвокат українця наголосив, що Володимир Журавльов залишав Польщу лише професійних причин або під час відпустки. Крім того, Папроцький зауважив, що інформація про виїзд Журавльова до України не підтверджується документацією щодо його перебування.

«Мій клієнт знав про існування цього ордера, проте не ховався і не залишав свого місця проживання. Причини, за якими польські органи здійснили затримання лише через понад рік, мені невідомі», – повідомив адвокат.

Нагадаємо, 21 серпня 2025 року в Італії затримали українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координуванні групи підривників «Північних потоків». За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці. Вже у вересні суд Італії схвалив його екстрадицію до Німеччини. 27 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що слідчі Німеччини видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві газопроводів.