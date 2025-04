Письменнику було 89 років

У Перу помер Маріо Варґас Льйоса, лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 року. Письменнику було 89 років. Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на повідомлення сина письменника Альваро. Причину смерті не називають.

Книги Варґаса Льйоси стоять в одному ряду з книгами таких знаменитих латиноамериканських письменників, як Борхес і Маркес. У 2010 році письменникові була присуджена Нобелівська премія. Письменник казав, що література «впливає на наше життя». Тому що «вона розсіює хаос, прикрашає потворність, увічнює мить і робить смерть видовищем» (In Praise of Reading and Fiction, Gallimard, 2011).

Маріо Варґас Льйоса є одним із найяскравіших постатей в літературі Латинської Америки. Він народився 28 березня 1939 року в Перу. Спочатку Маріо вступив до військового училища, але згодом кинув його та почав працювати в газеті La Industria. У 1953 році він вступив до університету Сан-Маркос на філологічний факультет. Незабаром Варґасу вдалося отримати стипендію Мадридського університету і вирватися в Європу. Там він захистив дисертацію про Даріо Рубен і в 1960 році переїхав до Парижа. У Парижі Льйоса знайомиться і співпрацює з Хуліо Кортасаром, працює у сфері журналістики, радіо і телебачення, викладає в Англії та Іспанії. Після цього письменник отримує можливість професійно займатися літературою. У 1971 році Льйоса захищав дисертацію по творчості Маркеса, який був опонентом письменника в різних літературних і політичних питаннях. З 1987 року письменник серйозно зайнявся політикою і висував свою кандидатуру на пост президента Перу.

У листопаді 2014 року Маріо Варґас Льйоса відвідав Україну, побувавши у Києві й Дніпрі. Виступаючи перед студентами Національного університету ім. Тараса Шевченка він сказав: «Я дуже хотів відвідати Україну, адже мене також надзвичайно схвилював і надихнув цей рух громадянського суспільства, яке хоче покінчити з авторитарною традицією, рух суспільства, якому набрид постійний російський інтервенціонізм, якому набридла корупція!».

Варгас Льйоса залишив значний спадок, написавши понад 60 творів, включаючи романи, п'єси та есе. Серед його творів:

«Зелений дім» (La casa verde, 1965)

«Розмова в соборі» (Conversación en La Catedral, 1969)

«Панталеон і відвідувачки» (Pantaleón y las visitadoras, 1973, екранізований 1999)

«Тітка Хулія і писака» (La tía Julia y el escribidor, 1977)

«Війна кінця світу» (La guerra del fin del mundo, 1981)

«Похвальне слово мачусі» (Elogio de la madrastra, 1988)

«Рай на іншому розі вулиці» (El Paraíso en la otra esquina, 2003)

«Витівки кепського дівчиська» (Travesuras de la niña mala, 2006)

«Скромний герой» (El Heroe Discreto, 2013)

Протягом останніх кількох років жив у Лімі та практично не з’являвся на публіці.