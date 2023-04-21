Посадовець зі спільником протягом року підробляли документи про ремонти

Колишнього посадовця Ужгородської міської ради підозрюють у розтраті 1,3 млн грн на ремонті святкової ілюмінації. За даними слідства, чиновник разом з підрядником підробили документи завищили ціни на ремонт святкових гірлянд і декорацій для новорічних фотозон. Відомо, що оформляли документи на ремонт декорацій систематично протягом року.

Як у п’ятницю, 21 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, йдеться про колишнього директора департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та його спільника – засновника фірми-підрядника, яка нібито проводила ремонти новорічної ілюмінації в Ужгороді.

За даними слідства, підозрювані розтратили із міського бюджету майже 1,3 млн грн під виглядом робіт з капітального ремонту святкової ілюмінації. Йдеться про декорації для фотозони, які були розташовані в пішохідній частині міста, та вуличні гірлянди.

«У документацію вносили недостовірні дані, необґрунтовано завищуючи вартість робіт. Згодом на підставі фальсифікованих довідок та актів наперед визначене підрядне товариство одержувало грошові кошти. Такі дії вчинялися систематично протягом року», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак і посадовцю, міськради і керівнику фірми-підрядника оголосили про підозру у розтраті майна у великих та особливо великих розмірах, а також службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ). Наразі триває розслідування.