Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на осінь 2021 року. За відповідне рішення на засіданні у вівторок, 30 березня, висловилися 249 нардепів.

Вибори відбудуться 31 жовтня. Їх проведуть у зв’язку зі смертю колишнього мера Геннадія Кернеса.

«Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року», – йдеться у документі.

Тепер Центральна виборча комісія має визначити необхідний розмір фінансування для проведення виборів, а Кабмін – виділити на це кошти.

Як інформував ZAXID.NET, Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 грудня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

У ніч проти 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з пораненням у 2014 році, які загострилися на тлі перенесеного коронавірусу. 23 грудня Кернеса поховали у Харкові.

Пізніше стало відомо, що у Харкові поліція у рамках кримінального провадження за статтею «підробка документів» перевіряє справжність електронного підпису колишнього міського голови міста Геннадія Кернеса у зверненні до Харківської міської ради з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем міськради.

2 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту.