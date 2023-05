Працівники компанії зазначили, що в правоохоронців був ордер на обшук адмінбудівлі, де фірма орендує приміщення

Працівники СБУ та Національної поліції провели обшук та вилучили деяку робочу техніку в чернівецькому офісі IT-компанії Improveit Solutions. Про слідчі дії працівники компанії повідомили 9 травня, коли власне й відбувся обшук. В управлінні СБУ в Чернівецькій області поки що ситуацію не прокоментували.

Близько опівдня 9 травня працівники ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ та Національної поліції прийшли в офісний центр, приміщення в якому орендує IT-компанія Improveit Solutions. Директору фірми правоохоронці пред'явили ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці і розпочали слідчі дії.

«Такі дії виконавчої влади ми розцінюємо як спробу морального та економічного тиску на бізнес. Подібні агресивні дії правоохоронців також негативно впливають на всю ІТ галузь України», – повідомила компанія Improveit Solutions у своєму пості в Facebook.

За словами СЕО компанії Віталія Вершиніна, СБУ проводило обшук у справі, що не має жодного стосунку до Improveit Solutions, її діяльності чи її працівників. Під час процесуальних дій представники СБУ вилучили робочу техніку, ноутбуки. Підприємство зараз продовжує працювати. Проте за словами керівників, вилучення комп'ютерів правоохоронцями ускладнило виконання окремих бізнес-проектів через відсутність доступу до даних, які були збережені на вилучених пристроях.

«За словами правоохоронців, вони вилучили техніку через те, що на ній встановлено спеціалізоване девелоперське програмне забезпечення (Android Studio) та стандартний «термінал» Mac OS. Втім, ця IDE, призначена для роботи з платформою Android, є загальнопоширеною, загальнодоступною для розробників та не відноситься до шкідливого чи небезпечного програмного забезпечення», – повідомили у Improveit Solutions.

Свою позицію щодо обшуків висловив також Львівський IT Кластер. «Львівський IT Кластер стурбований агресивними діями правоохоронних органів, які мають негативний вплив на всю IT-галузь. Спільнота Львівського IT Кластера сподівається на справедливе розслідування», – зазначили в пості в Facebook Львівського IT Кластеру.

Управління СБУ в Чернівецькій області наразі ніяк не прокоментувало обшуки в чернівецькому офісі компанії Improveit Solutions.