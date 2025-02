ZAXID.NET публікує повні тексти пісень фаворитів.

Уже 8 лютого в Україні відбудеться фінал національного відбору на «Євробачення-2025». Десять фіналістів змагатимуться за право представити країну на міжнародному конкурсі, що цього року пройде в Базелі, Швейцарія.

Букмекери визначили двох фаворитів Національного відбору – гурт Ziferblat та співачку Машу Кондратенко. ZAXID.NET публікує повні тексти пісень фаворитів.

Текст пісні Ziferblat – Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Текст пісні Маша Кондратенко – No Time To Cry

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна

I was once a child’s delight

Sweetest friend with a painted smile

Swinging on my strings, tried to fly

Living in the world that was so alive

I know, I know, shadows slowly creeping

Helpless doll in a cruel world of fear

All eyes on dreams

I may never have a choice

To break my muted voice

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна

Time to cry

No time to cry

I’ve grown tired of the battles fired

All these milk-and-water faces

hot and cold embraces

If you have a soul, then I’ll find mine

No time to cry

Time to cry

Worn and torn, there’s no denying

I won’t break, no, I won’t comply

I know, I know, you don’t understand me

All the strength it takes me to be real

All eyes on dreams

Doll no more, I won my fight

Please, feel my heart inside

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна