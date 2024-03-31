Під ударом опинилися дев'ять областей

У ніч на неділю, 31 березня, російські окупанти випустили по Україні групу ракет. Зокрема, атаки припали на північні та західні регіони України, повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

Приблизно о 4:25 Повітряні сили повідомили про пуски ракет з російських літаків Ту-95мс. Снаряди запустили з Саратовської області Росії у бік Сумщини.

Вже о 5:00 Повітряні сили зафіксували крилаті ракети у Чернігівській області, які рухалися у західному напрямку. Також ракети помітили на півночі Київщини.

Через Житомирську область ракети атакували низку західних областей. Зокрема, групу ракет, яка рухалася у сторону Луцька зафіксували поблизу Рівного. Ще одну групу, яка рухалася в напрямку Івано-Франківська, помітили на Тернопільщині.

Під ракетну атаку потрапила і Львівська область – приблизно о 5:40 Повітряні сили повідомили про групу ракет, які рухалися в бік Стрия.

Повітряна тривога для областей закінчилася приблизно о 6:30. Вже вранці 31 березня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни атакували Україну 14 крилатими ракетами та 11 ударними безпілотниками Shahed. Крім того, окупанти випустили з Криму балістичну ракету «Іскандер-М» та авіаснаряд Х-59 з тимчасово окупованих територій Запоріжжя.

«До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА Shahed-136/131», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 31 березня

Зазначається, що ракети росіяни запустили з Саратовської області Росії, а БПЛА – з Приморсько-Ахтарська в Росії та з тимчасово окупованого Криму.

Більшість безпілотників атакували Одеську область. ППО над областю збила всі вісім ударних дронів, повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня. За даними військовослужбовців, росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.

«Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи», – повідомили у прес-службі Сил оборони.

Згодом в Одесі повідомили, що через нічні обстріли та обмеження подачі електроенергії в місті весь електротранспорт тимчасово припинив роботу. Щоб компенсувати відсутність трамваїв та тролейбусів, на дорогах збільшать кількість автобусів та маршруток.

У прес-службі Одеської ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків дрона без електроенергії в області перебувають 10 тис. абонентів. Станом на 10:30 знеструмлена частина Одеси та Одеського району.

На Львівщині окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури, який вони вже атакували 24 та 29 березня під час комбінованих обстрілів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Тоді внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти «Нафтогазу», а 31 березня – знищена адміністративна будівля.

«Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди», – повідомив Максим Козицький.

Додамо, через нічний обстріл росіян по Україні свої літаки підіймала Польща, повідомили у прес-службі Оперативного командування видів Збройних Сил Польщі. У прес-службі попередили про шум від авіаційних дій у південних та східних областях Польщі.

«Інтенсивна авіаційна активність Росії великої дальності спостерігається сьогодні вночі через ракетні удари по об'єктах на території України. Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі», – повідомили у прес-службі Оперативного командування.

Поляки додали, що Повітряні сили продовжують слідкувати за ситуацією.