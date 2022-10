Міністерство закордонних справ Росії використало фотографії словенських урядових презентацій, заявляючи про намір України створити «брудну бомбу». Про це повідомляє «Європейська правда».

«Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії», – йдеться в повідомленні МЗС РФ в англомовному акаунті в Twitter.

Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK