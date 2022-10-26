Міністерство закордонних справ Росії використало фотографії словенських урядових презентацій, заявляючи про намір України створити «брудну бомбу». Про це повідомляє «Європейська правда».

«Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії», – йдеться в повідомленні МЗС РФ в англомовному акаунті в Twitter.

Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK — MFA Russia (@mfa_russia) October 24, 2022

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року. На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом «radioaktivno», що в перекладі зі словенської означає «радіоактивний».

Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні.

«Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією», – сказано в повідомленні.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

Додамо, що раніше сьогодні російське пропагандистське видання РІА «Новости» з посиланням нібито на власне джерело заявило, що Україна вже завершила технічну підготовку до застосування «брудної бомби». Як придумали пропагандисти, фахівці українського підприємства «Південмаш» нібито підготували муляж ракети комплексу «Іскандер», який планують начинити радіоактивним матеріалом, а потім «збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС силами української ППО та заявити про пуск ядерного заряду російськими збройними силами».

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію з «брудною бомбою». Глава Міноборони РФ та воєнний злочинець Сєргєй Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини та Британії та повторив їм це вкидання. В Офісі президента назвали слова Шойгу передбачуваним абсурдом. Схожої думки й міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Кулеба нагадав: росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі. А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «на злодію й шапка горить».