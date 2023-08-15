Російські війська обстріляли Україну ракетами Х-101

У ніч на вівторок, 15 серпня, російські війська обстріляли Україну ракетами Х-101, які були виготовлені у квітні цього року. У них близько 30 іноземних мікросхем, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна передає цю інформацію партнерам. Уряди партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

Єрмак зазначив, що вже були запроваджені санкції, які б мали обмежити можливість РФ виробляти високоточні ракети. Але їх потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети.

Раніше, у липні, Офіс президента повідомляв, що в російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше з таких компонентів виробляється американськими компаніями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецькою Infineon Technologies і корейською Samsung. Продають до Росії ці компоненти переважно з Китаю, однак невелика частка продавців також перебувають у Європейському Союзі, Південній Кореї, Вʼєтнамі та Туреччині.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни у ніч на 15 серпня завдали масованого авіаудару по Україні. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Дніпрі та Запоріжжі. Загинули троє людей, ще 27 травмовані. Найбільше потерпілих у Львові. Пошкоджені 22 обʼєкти цивільної інфраструктури.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях. Сили оборони України знищили 16 крилатих ракет.