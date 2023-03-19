Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar

Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму. Відповідне відео опублікували OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker.

«Усі чули про недавній інцидент з MQ-9, але ми отримали нещодавнє відео, на якому показано, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивну струю у подібний спосіб», – йдеться у коментарі до відео.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9 — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023

При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети «повітря-повітря», однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.

У міноборони Росії стверджують, що нібито «не вступали в контакт» з дроном і той сам після «різкого маневрування» «перейшов у некерований політ із втратою висоти». Опублікувавши 16 березня відео, США довели, що це не так.

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), цей інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між США та Росією.