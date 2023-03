Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму. Відповідне відео опублікували OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker.

«Усі чули про недавній інцидент з MQ-9, але ми отримали нещодавнє відео, на якому показано, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивну струю у подібний спосіб», – йдеться у коментарі до відео.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9