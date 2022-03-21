205 бригаду створили у 1995 році для участі у першій чеченській війні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікує черговий список прізвищ російських військовослужбовців, які скоюють воєнні злочини в Україні. Цього разу ГУР отримало список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади (в/ч 74814), яка базується у м. Будьоновськ Ставропольського краю.

У списках – особисті дані військових, включно з їхніми членами сім'ї та домашньою адресою.

Бригада була задіяна у війнах в Чечні, Осетії, Сирії, Дагестані, а також на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило список військовослужбовців 727-го окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ). Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які воюють на території України. Також відомі імена російських пілотів з Криму, які бомбардують Україну.