Ще чотири компанії долучились до відбудови зруйнованих Росією будинків у Львові
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 жовтня
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У четвер, 24 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Був напідпитку та ще й під наркотиками. На жінку з дитиною наїхав нетверезий водій трамвая.
- «Візьми будинок під опіку». Місто підписало угоди з донорами, які профінансують відновлення будинків, зруйнованих через російські обстріли.
- Опалення з наступного тижня. Львів’янам подадуть тепло після вихідних, бо з понеділка у місті відчутно похолодає.
- Інформаційний центр на Личаківському цвинтарі. Облаштували його на полі почесних поховань №86А.
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