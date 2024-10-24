У четвер, 24 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Був напідпитку та ще й під наркотиками. На жінку з дитиною наїхав нетверезий водій трамвая. «Візьми будинок під опіку». Місто підписало угоди з донорами, які профінансують відновлення будинків, зруйнованих через російські обстріли. Опалення з наступного тижня. Львів’янам подадуть тепло після вихідних, бо з понеділка у місті відчутно похолодає. Інформаційний центр на Личаківському цвинтарі. Облаштували його на полі почесних поховань №86А.

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