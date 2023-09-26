Раніше уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard

Рада кантонів Швейцарії 26 вересня дозволила армії вивести з експлуатації 25 списаних танків Leopard 2. Про це з посиланням на швейцарське видання Swissinfo повідомляє «Європейська правда» у вівторок, 26 вересня.

Як повідомляється, Верхня палата парламенту ухвалила рішення 25 голосами проти 15 при трьох, що утрималися. Національні збори (нижня палата) схвалили виведення танків з експлуатації в червні. Рішення про фактичний перепродаж і його терміни тепер має ухвалити Федеральна рада (уряд). При цьому умовою схвалення домовленості є те, що техніку продадуть німецькому виробнику Rheinmetall і вона не потрапить в Україну.

Німецький уряд звернувся з проханням продати частину списаних танків цьогоріч у лютому. Берлін запевнив – якщо Швейцарія проголосує за, танки не відправлять в Україну, швидше за все, вони залишаться в Німеччині чи інших державах ЄС або НАТО і заповнять прогалини у їхніх запасах.

Слід зазначити, що у червні уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні. Крім того, також стало відомо, що країна утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти Росії. Мова йшла про 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier.

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету. Однак сама влада країни посилається на нейтралітет Швейцарії, який є одним із головних принципів зовнішньої політики Швейцарії. Він проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі; вона не брала участі у війнах з того часу, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.