Слідчий суддя досі не розглянув клопотання про запобіжний захід Порошенку
Слідчий суддя досі не розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, народному депутату та лідеру «Європейської Солідарності» Петру Порошенку. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на радницю із комунікацій ДБР Тетяну Сапьян.
«Оскільки народний депутат ухилився від виконання покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з виконуючим обов’язки генпрокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянено слідчим суддею», – сказала вона.
Раніше 12 січня ДБР повідомило, що Порошенку досі не обрали запобіжного заходу, бо той ухилився від явки до суду. Обирати запобіжний захід планують у день його повернення в Україну – 17 січня.
Водночас адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що його підзахисного не викликали до суду.
Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.
Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.
17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.
Відомо, що Петро Порошенко певний час перебував у Польщі, а пізніше поїхав до Бельгії. Раніше він повідомляв, що повернеться в Україну 17 січня і тоді планує зустрітися із генпрокуроркою.