Сильний шторм у США спричинив масштабні руйнування, стихія забрала життя майже 20 людей. Про це у суботу, 15 березня, повідомив телеканал NBC News.

У кількох штатах США вирує сильний шторм, щонайменше 19 людей загинули та десятки отримали травми.

Looking at some of the damage from O’Fallon, IL (Friday night’s storms); homes peppered by hail, trees toppled, snapped power lines #ILwx pic.twitter.com/HCMxubkK7b

Як стало відомо, у штаті Міссурі стихія забрала життя 11 людей, понад 316 тис. споживачів залишилися без електрики. В Арканзасі підтвердили смерть 3 мешканців, ще 29 людей отримали поранення. У Техасі в районі Амарілло загинули 4 людей.

Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV