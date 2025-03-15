Сильний шторм у США спричинив масштабні руйнування

Сильний шторм у США спричинив масштабні руйнування, стихія забрала життя майже 20 людей. Про це у суботу, 15 березня, повідомив телеканал NBC News.

У кількох штатах США вирує сильний шторм, щонайменше 19 людей загинули та десятки отримали травми.

Looking at some of the damage from O’Fallon, IL (Friday night’s storms); homes peppered by hail, trees toppled, snapped power lines #ILwx pic.twitter.com/HCMxubkK7b — Stephen Morgan (@StephenMorganTV) March 15, 2025

Як стало відомо, у штаті Міссурі стихія забрала життя 11 людей, понад 316 тис. споживачів залишилися без електрики. В Арканзасі підтвердили смерть 3 мешканців, ще 29 людей отримали поранення. У Техасі в районі Амарілло загинули 4 людей.

Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV — Boston Celtics NBATL (@Stratm1Stratman) March 15, 2025

Синоптики наголошують, що негода загрожує 138 млн американців. Попередження про можливі торнадо вже оголошено в Іллінойсі, Міссурі, Арканзасі, Міссісіпі, Індіані та Кентуккі.

Нагадаємо, 10 жовтня ураган «Мілтон» накрив узбережжя Флориди у США. Стихія знеструмила понад 2,2 млн будинків та зруйнувала близько 125 будівель.