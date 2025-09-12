Ліндсі Грем заявив, що Росія заслужила право бути в списку спонсорів тероризму

Двопартійна група сенаторів представила законопроєкт, що передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму через викрадення 19 тис. українських дітей під час війни. Про це у четвер, 11 вересня, повідомив американський новинний сайт Axios.

Республіканці Ліндсі Грем та Кеті Брітт, а також демократи Річард Блюменталь та Емі Клобучар представили новий законопроєкт, який передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму у разі, якщо вони не повернуть понад 19 тис. дітей, що були незаконно вивезені в період повномасштабної війни.

Відомо, що поки лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія визнані державами-спонсорами тероризму у США, проте Грем наголосив, що Росія заслужила право бути в цьому списку.

«Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо почати прямо зараз», – заявив республіканець.

Також Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який має понад 80 співавторів. Цей документ передбачає введення економічних санкцій проти Москви, якщо Владімір Путін відмовиться від переговорів з Україною. Мова йде про встановлення 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Нагадаємо, США вперше допустили визнання Росії спонсором тероризму у травні 2023 року. Відповідний натяк зробив Ентоні Блінкен у дискусії з сенатором Ліндсі Гремом, яка стосувалась торгівлі Китаю та РФ зброєю.