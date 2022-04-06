Тіла вбитих російськими військовими жителів Бучі Київської області лежали на вулицях міста щонайменше з 21 березня. Це видно на опублікованих супутникових знімках, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

На оприлюднених супутникових кадрах від 21 березня видно щонайменше вісім тіл вбитих.

«Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше восьми упізнаних тіл, що лежать на вулиці Бучі Київської області. Буча була окупована російськими збройними силами до 31 березня 2022 року», – зазначили у британському оборонному відомстві.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine - 5 April 2022



Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 5, 2022

Ці знімки розвінчують черговий фейк Міністерства оборони Росії про те, що начебто під час перебування російських військ у Бучі не постраждав жоден місцевий мешканець, а фото вбитих людей є постановними.

Нагадаємо, російські військові під час перебування в Бучі вбивали, катували і ґвалтували цивільних (у тому числі – дітей і людей похилого віку). Після звільнення Бучі стало відомо, що в багатьох вбитих були зв’язані руки.

Точна кількість страчених російськими нацистами жителів Бучі невідома: так, лише 280 людей знайшли похованими у братській могилі, перші ознаки підготовки якої зафіксували ще 10 березня. Крім того, російські загарбники створили катівню в підвалі санаторію.

Окрім Бучі, росіяни здійснили акти геноциду в інших населених пунктах свого тимчасового перебування – Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших. Також росіяни винищували українців і в інших регіонах, де перебували їхні війська.