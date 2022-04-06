Тіла вбитих на вулицях Бучі лежали щонайменше з 21 березня
Британська розвідка спростувала версію російської пропаганди щодо масових вбивств у Бучі
Тіла вбитих російськими військовими жителів Бучі Київської області лежали на вулицях міста щонайменше з 21 березня. Це видно на опублікованих супутникових знімках, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
На оприлюднених супутникових кадрах від 21 березня видно щонайменше вісім тіл вбитих.
«Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше восьми упізнаних тіл, що лежать на вулиці Бучі Київської області. Буча була окупована російськими збройними силами до 31 березня 2022 року», – зазначили у британському оборонному відомстві.
Ці знімки розвінчують черговий фейк Міністерства оборони Росії про те, що начебто під час перебування російських військ у Бучі не постраждав жоден місцевий мешканець, а фото вбитих людей є постановними.
Нагадаємо, російські військові під час перебування в Бучі вбивали, катували і ґвалтували цивільних (у тому числі – дітей і людей похилого віку). Після звільнення Бучі стало відомо, що в багатьох вбитих були зв’язані руки.
Точна кількість страчених російськими нацистами жителів Бучі невідома: так, лише 280 людей знайшли похованими у братській могилі, перші ознаки підготовки якої зафіксували ще 10 березня. Крім того, російські загарбники створили катівню в підвалі санаторію.
Окрім Бучі, росіяни здійснили акти геноциду в інших населених пунктах свого тимчасового перебування – Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших. Також росіяни винищували українців і в інших регіонах, де перебували їхні війська.