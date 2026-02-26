Після приєднання Миколи Тищенка склад «Відновлення України» знову налічує 17 депутатів

Безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України» у Верховній Раді. Про це під час засідання парламенту у четвер, 26 лютого, повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

Рішення ухвалене на підставі особистої заяви Тищенка та відповідно до регламенту парламенту.

«Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Тищенка Миколи Миколайовича до складу депутатської групи “Відновлення України” у Верховній Раді України 9 скликання», – заявив Корнієнко.

Як зауважив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, раніше через засудження народного депутата Анатолія Гунька чисельність групи скоротилася до 16 людей, що створювало ризик її розпуску. Після приєднання Тищенка склад «Відновлення України» знову налічує 17 депутатів, що дозволяє зберегти її статус у парламенті.

Варто зазначити, що ця депутатська група сформована переважно з колишніх представників забороненої нині партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, 9 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України визнала народного депутата Анатолія Гунька винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тис. доларів від представника аграрної компанії в обмін на сприяння в отриманні дозволу на обробіток державних земель. Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Миколі Тищенку також повідомляли про підозру у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця підрозділу Kraken Дмитра Павлова. 25 червня у його помешканні провели обшуки. В нардепа знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак 9 жовтня Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.