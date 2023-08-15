Гаджет, одяг, запчастини чи побутова техніка в кредит? Морока, скажете ви. А уявіть, що ви отримуєте цей кредит за лічені хвилини, без першого внеску, без стосів документів та прихованих платежів. І це – нова послуга «Посилка в кредит» від NovaPay.

З нею можна замовити будь-який товар, що доставляється з післяплатою у відділення Нової пошти, там же його перевірити і лише, якщо все влаштовує, показати паспорт та код ІПН, підписати документи і забрати річ без першого внеску. А платити протягом року рівними частинами щомісяця.

Лічені хвилини, майже будь-які товари

Наприклад, ви живете у Дрогобичі та хочете придбати телефон. Найкраща пропозиція є у продавця з Дніпра. Завдяки «Посилці в кредит» ви отримаєте річ вже за кілька днів без шкоди для вашого бюджету.

Спочатку ви дізнаєтесь свій кредитний ліміт у відділенні або у додатку Нової пошти. Це кілька секунд. Далі обираєте гаджет, який вам до вподоби, та ціна якого не виходить за межі ліміту. Купувати можете у будь-якого продавця, який надсилає посилки післяплатою, – а їх дуже багато.

Далі:

замовляєте товар з післяплатою;

приходите до відділення з паспортом та податковим кодом;

кажете касиру, що хочете забрати посилку в кредит;

перевіряєте ваш новий смартфон на місці;

якщо вас все влаштовує, підписуєте документи — це займає кілька хвилин.

І забираєте посилку, не сплачуючи в цей день нічого. Далі протягом року ви сплачуєте за телефон рівними частинами щомісяця. Сплатити можна у відділеннях та мобільному додатку Нової пошти або за реквізитами.

Без зайвих документів, довгих перевірок, обмеженого вибору. Ви отримуєте ваш товар тут, зараз і без витрат. Можете замовити скільки завгодно «Посилок в кредит», аби їх загальна вартість була в межах вашого кредитного ліміту.

«Посилка в кредит» для всіх

Сергій мешкає у Жовкві разом з дружиною та донькою. Для неї він вирішив придбати мультиварку та замовив товар післяплатою, щоб у відділенні перевірити кухонний агрегат та заплатити.

«Аж тут мені зателефонували з Нової пошти та запропонували забрати цю посилку, але в кредит. Пояснили умови: товар я забираю завтра, а розраховуюсь за нього потім. Я вирішив, що зараз гроші краще мати в кишені, а платити щомісяця невеликі суми – не складно. Виявилось, що у мене чималий кредитний ліміт. І я замовив такою самою посилкою в кредит запчастини для машини собі, та ще окремо – нові колеса для велосипеда доньці. Весь процес зайняв сім хвилин», –розповідає Сергій.

Найбільше Сергій оцінив швидкість, зручність та відсутність необхідності робити зайві рухи – просто прийшов у відділення, перевірив та забрав свої замовлення.

«Ще дуже важливим для мене є зрозумілі комісія та відсотки, тобто я точно знаю, скільки й коли платити, і все це – без сюрпризів», – пояснює Сергій.

Скільки коштує «Посилка в кредит»

Наприклад, ви купуєте мобільний телефон за 10 000 грн. Загальна сума кредиту з доставкою та комісією за грошовий переказ становитиме 10 340 грн. Тоді протягом року ви будете сплачувати щомісяця приблизно 1120 грн.

Раптом вам не вистачає кредитного ліміту – це нічого. Різницю ви можете доплатити у відділенні готівкою при отриманні товару.

«Сплачувати кредит можна за реквізитами. Та зручніше – у додатку чи відділенні Нової пошти. Можна погасити кредит достроково без штрафів та додаткових доплат», – пояснюють в NovaPay.

Кредит по-новому

Послугою «Посилка в кредит» користуються дедалі більше українців: тисячі клієнтів по всій Україні – від великих міст до найвіддаленіших сіл, де є відділення Нової пошти. Якщо вам від 18 до 65 років, і ви отримуєте чи надсилаєте посилки з післяплатою частіше, ніж раз на півроку, «Посилка в кредит» може стати вам в нагоді.

Коли ви забираєте товар за цією послугою, його вже сплачено, тобто, магазину ви нічого не винні й річ повністю належить вам.

У NovaPay кажуть, що кількість людей, які обрали цей тип кредитування, зростає. Щодня 1200 клієнтів розраховують свій ліміт для «Посилки в кредит» – в додатку Нової пошти чи у відділеннях.

Найчастіше замовляють побутову техніку, електроніку, одяг та взуття, запчастини – в магазинах чи навіть в інстаграм-бутіках.

Якщо товар вам потрібен, але у вас немає змоги чи бажання сплачувати його повну суму – замовляйте доставку з післяплатою до Нової пошти забирайте без першого внеску та зайвої мороки.