Instagram має понад 57 млн користувачів у Туреччині

Влада Туреччини відновила повноцінний доступ користувачів у всій країні до соціальної мережі Instagram. Про це 11 серпня повідомило видання Business Standard.

«У суботу ввечері Туреччина відновила доступ до Instagram після більш ніж тижневого блокування по всій країні», – ідеться у повідомленні.

Міністр інфраструктури Туреччини Абдулькадіра Уралоглу повідомив, що представники Instagram запевнили, що соціальна мережа дотримуватиметься турецького законодавства.

«Під час перемовин представники Instagram запевнили, що виконають наші прохання, особливо стосовно кримінальних дій, й пообіцяли разом із нами працювати над питаннями цензурування користувачів», – розповів чиновник. Він додав, що в разі порушення закону країни буде «швидке й ефективне втручання».

В міністерстві інфраструктури Туреччини заявили, що всі акаунти, які належать терористичним організаціям, будуть заборонені, а весь контент, що пропагує такі організації, буде видалений. За останніми даними, Instagram має понад 57 млн користувачів у Туреччині, а сама соцмережа щодня генерує близько 27 млн доларів електронної комерції.

Нагадаємо, 2 серпня управління інформаційних технологій і звʼязку Туреччини заблокувало доступ до соцмережі Instagram без зазначення конкретної причини. Пізніше урядовці заявили, що заборона була накладена через те, що соціальна мережа не дотримується турецьких законів. ЗМІ припускали, що блокування платформи може бути повʼязано з критикою на адресу соціальної мережі з боку речника президента Реджепа Ердогана Фахреттіна Алтуна, за «цензуру» публікацій, повʼязаних із загибеллю політичного лідера ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії.