Владімір Кузнєцов воював проти України із жовтня 2022 року

У Бєлгородській області Росії було ліквідовано полковника армії РФ Владіміра Кузнєцова. Росіянин потрапив у засідку на службовому автомобілі і був убитий.

«Його завданням була організація відсічі українським диверсантам, він потрапив у засідку на службовому автомобілі неподалік кордону», – повідомив російський пропагандист, автор Telegram-каналу «Тринадцатый».

Як розповів український блогер і офіцер Анатолій Штефан, окупант Кузнєцов мав позивний «Улан». Він командував 1009 мотострілецьким полком ЗС РФ. Крім того, під час бою поранення в Бєлгородській області отримав командир 3 батальйону 1009 мотострілецького полку «Странник».

Кузнєцов закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені маршала Рокосовського, а потім Загальновійськову академію. Був нагороджений орденом «За військові заслуги», медаллю Суворова, медаллю Жукова й іншими нагородами у РФ.

Окупант був одружений з головою міського округу Істри у Московській області Тетяною Вітушевою. Він воював проти України із жовтня 2022 року. На війну, пишуть російські пропагандисти, окупант подався добровольцем.

Натомість у російських соцмережах також з'являються повідомлення про те, що ліквідацією Кузнєцова втрати ЗС РФ у Бєлгородській області не обмежуються.

«Нам повідомили про загибель командира мотострілецького 1009-го полку, який воював під позивним «Улан»... Великих втрат зазнали 8-ма і 9-та роти полку. За останніми даними, 8 рота потрапила в оточення. Також поранено командира 3-го батальйону 1009 р. полку з позивним «Страннік», – зазначають в соцмережах, повідомив блогер з лого Necro Mancer.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в Росії було ліквідовано старшого офіцера оперативного угрупування «Бєлгород» Андрєя Стєсєва.