Врешті батьки і вчителі знайшли тимчасовий компроміс, а тому навчання учнів відновлять з 19 вересня

У Чернівцях біля міської ради 18 вересня протестували батьки учнів ліцею №7. Жителі міста вимагали, аби управління освіти повернуло назад на посаду колишню директорку, яку звільнили на початку навчального року, і відновило уроки в школі. Минулого тижня навчання у закладі призупинили на два тижні, через те, що всі вчителі написали заяви на відпустку за власний кошт.

Під стінами міської Ратуші батьки учнів ліцею провели близько півтори години, повідомляє видання «Чернівецький промінь». Жителі міста вийшли на протест, щоб підтримати вчителів та висловити свою позицію щодо звільнення директорки ліцею №7 Світлану Рудько. Батьки планували зустрітися з представниками управління освіти і міської ради, аби попросити повернути колишню керівницю на свою посаду. Однак до людей ніхто з Чернівецької міської ради не вийшов.

Після обіду 18 вересня вчителі навчального закладу зустрілися з директоркою департаменту освіти Чернівецької ОВА Оксаною Сакрієр. Посадовиця повідомила, що поки не вирішиться ця конфліктна ситуація, то виконувачкою обов'язків директора призначать заступницю з навчально-виховної роботи Надію Кейван. Зробили це для того, щоб відновити навчання в чернівецькому ліцеї №7 з 19 вересня, передає «Суспільне. Чернівці».

«Шляхом компромісу було прийняте рішення, що Сергій Кізіма повертається у свій заклад, очолює ліцей №14. Станом на сьогодні призначається виконувачка обов'язків – це заступниця колективу ліцею №7», – зазначила директорка департаменту освіти Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр.

У чернівецькому ліцеї № 7 ZAXID.NET зазначили, що колишня директорка планує подавати позов до суду на рішення міського департаменту освіти щодо її звільнення.