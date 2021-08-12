Рівень алкоголю в крові водія перевищував норму в 10 разів

У четвер, 12 серпня, в Чернівцях патрульні затримали нетверезого водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 10 разів. Мотоцикліст рухався з порушенням ПДР на вулиці Сторожинецькій. Водій не має права керувати цією категорією транспортного засобу, повідомили в патрульній поліції.

«Під час спілкування з порушником, поліцейські помітили що в керманича присутні характерні ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці та «надув» у драгер 2,03 проміле», – йдеться в повідомленні патрульної поліції Чернівецької області.

В поліції також зазначили, що чоловік не має права керувати цією категорією транспортного засобу. На водія склали протокол за ст.130 (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст.122 (порушення ПДР).