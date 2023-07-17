Жінку затримали правоохоронці в її кабінеті під час отримання хабарапо

В Чернівцях заступниця голови лікарсько-консультативної комісії вимагала та отримала хабар за те, що посприяє продовженню дії посвідчення інвалідності. Під час того, як жінці передали 500 доларів, правоохоронці затримали її. Тепер лікарці загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Заступниця голови лікарсько-консультативної комісії вимагала і отримала від чернівчанина з інвалідністю третьої групи 500 доларів США. Жінка гроші просила за формування та продовження терміну дії його посвідчення про інвалідність. Слідчі Чернівецького райуправління поліції встановили, що до 63-річної лікарки звернувся 30-річний житель Чернівців. Чоловік має третю групу інвалідності і кожного року поновлює свій статус. Заступниця голови комісії погодилася допомогти буковинцю, однак попросила за формування висновку ЛКК 500 доларів США.

«Поліцейські Чернівецького районного управління поліції спільно з працівниками обласного управління стратегічних розслідувань 14 липня затримали заступницю голови лікарсько-консультативної комісії під час отримання грошей. 500 доларів лікарка одержала в своєму кабінеті. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомили в поліції Буковини.

Наразі слідчі поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання жінці запобіжного заходу. Якщо провину заступниці голови лікарсько-консультативної комісії доведуть, то їй загрожує до десяти років позбавлення волі та конфіскація майна.