Випадок трапився у горах біля водоспаду «Дівочі сльози»

У середу, 9 серпня, 46-річна киянка каталась на квадроциклі у Яремчі та впала зі схилу. Випадок трапився у горах біля водоспаду «Дівочі сльози». Рятувальники транспортували жінку до карети «швидкої», медики доставили її у лікарню.

Як повідомили у ДСНС Івано-Франківської області, 9 серпня о 12:33 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче поблизу водоспаду «Дівочі сльози» під час їзди на квадроциклі зі схилу на річці Жонка впала жінка. Потерпілою виявилась 46-річна киянка.

Рятувальники транспортували жінку до катери «швидкої»

До місця події направили яремчанських рятувальників. Після огляду потерпілої медиками, рятувальники на ношах транспортували її до свого автомобіля та перевезли її до автомобіля карети швидкої медичної допомоги. Після чого потерпілу направлено у Яремчанську ЦМЛ. Наразі жінку оглядають медики для встановлення діагнозу.