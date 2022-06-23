З 1 липня у Хмельницькому зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в міській маршрутці зросте на 4 грн, а у тролейбусі – на 1 грн.

Відповідні зміни підтримали на засіданні виконавчого комітету у четвер, 23 червня. Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зазначив, що це був вимушений крок.

«Ми понад два місяці відтягували цей крок, перевізники з кінця квітня зверталися до нас із проханням підняти вартість проїзду до 16 гривень. Ми розуміємо об’єктивну складову зростання, бо в попередньому тарифі вартість пального була закладена 24 гривні за літр, а зараз вона більше 50 гривень, а дизпаливо – майже 60. Разом з тим тариф у нашому місті залишається одним із найнижчих у регіоні», – зазначив він.

Платити за проїзд за новими цінами потрібно буде з 1 липня. У тролейбусах проїзд вартуватиме 6 грн електронним квитком і 7 грн готівкою. В автобусах і маршрутках проїзд буде 12 гривень. Для порівняння, раніше квиток у тролейбусі коштував 6 грн, а електронний – 5 грн. У маршрутках проїзд вартував 8 грн.

Через кризу з пальним у багатьох містах України підвищили вартість проїзду в громадському транспорті. У Івано-Франківську її підняли до 10 грн, у Львові – до 15 грн, в Ужгороді – до 12 грн, у Луцьку – до 14 грн.

Втім, залишаються міста, які досі не підвищували тариф. У сусідньому Тернополі мерія взагалі вирішила на 25% скоротити кількість рейсів, аби не змінювати ціни на проїзд.