Чоловіків затримали прикордонники та передали поліцейським

У пункті пропуску «Краковець» на Львівщині двоє військовозобовʼязаних чоловіків у супроводі фіктивних дружин з інвалідністю планувати виїхали за кордон. При цьому, як пасажирок у автомобіль вони взяли і справжніх дружин, із якими розлучились задля фіктивного шлюбу.

Як повідомили у ДПСУ, 26-річний мешканець Вінниччини та 44-річний уродженець Тернопільщини, щоби отримати право супроводу людини з інвалідністю за кордон, розлучилися зі своїми дружинами та уклали фіктивний шлюб з іншими. Зокрема 26-річний чоловік взяв фіктивний шлюб із 41-річною жінкою, яка має II групу інвалідності. Після переправлення свого «чоловіка» жінка мала отримати 1500 доларів.

Натомість 44-річний чоловік одружився з 54-річною жінкою, яка має І групу інвалідності та планував із нею перетнути кордон. За свої послуги жінка мала отримати 1000 доларів США. Прикметно, що обидва чоловіки взяли з собою в автомобіль як пасажирок справжніх дружин, з якими розлучились заради фіктивного шлюбу.

Обох порушників затримали прикордонники та викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 332 ККУ.