У «Краківці» двоє чоловіків хотіли виїхати за кордон з фіктивними і справжніми дружинами
Обидва чоловіки розлучились, аби виїхати за кордон завдяки фіктивному шлюбу з жінками, що мають інвалідність
У пункті пропуску «Краковець» на Львівщині двоє військовозобовʼязаних чоловіків у супроводі фіктивних дружин з інвалідністю планувати виїхали за кордон. При цьому, як пасажирок у автомобіль вони взяли і справжніх дружин, із якими розлучились задля фіктивного шлюбу.
Як повідомили у ДПСУ, 26-річний мешканець Вінниччини та 44-річний уродженець Тернопільщини, щоби отримати право супроводу людини з інвалідністю за кордон, розлучилися зі своїми дружинами та уклали фіктивний шлюб з іншими. Зокрема 26-річний чоловік взяв фіктивний шлюб із 41-річною жінкою, яка має II групу інвалідності. Після переправлення свого «чоловіка» жінка мала отримати 1500 доларів.
Натомість 44-річний чоловік одружився з 54-річною жінкою, яка має І групу інвалідності та планував із нею перетнути кордон. За свої послуги жінка мала отримати 1000 доларів США. Прикметно, що обидва чоловіки взяли з собою в автомобіль як пасажирок справжніх дружин, з якими розлучились заради фіктивного шлюбу.
Обох порушників затримали прикордонники та викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 332 ККУ.