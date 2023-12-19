У Львові показали, як замінюють SIM-картки у громадському транспорті для безготівкової оплати
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 грудня
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У вівторок, 19 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Відновлення безготівкової оплати триває. У громадському транспорті SIM-картки «Київстар» на іншого оператора замінили вже у 80% автобусів, трамваїв і тролейбусів
- Ліквідували впродовж дня. У Львові трапився порив тепломережі на вулиці Володимира Великого.
- Тимчасово перекриють. Цієї ночі між Зимною Водою та Рудним випробовуватимуть на міцність новозбудований міст.
- Потрібні донори крові. Зараз потреба значно зросла, оскільки окрім лікування важкохворих осіб, збільшилась кількість й тих, хто отримав важкі поранення під час військових дій.
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