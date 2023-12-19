У вівторок, 19 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Відновлення безготівкової оплати триває. У громадському транспорті SIM-картки «Київстар» на іншого оператора замінили вже у 80% автобусів, трамваїв і тролейбусів

Ліквідували впродовж дня. У Львові трапився порив тепломережі на вулиці Володимира Великого.

Тимчасово перекриють. Цієї ночі між Зимною Водою та Рудним випробовуватимуть на міцність новозбудований міст.

Потрібні донори крові. Зараз потреба значно зросла, оскільки окрім лікування важкохворих осіб, збільшилась кількість й тих, хто отримав важкі поранення під час військових дій.

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