Різдвяний концерт музики у Львові

15 січня у Львівському оперному театрі відбудеться святковий концерт для всієї сім'ї – The Sounds of Christmas – від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra та хору «Євшан». Про це повідомила керівниця оркестру Діана Коваль.

Грати музику з кіно та мультфільмів у казковому концерті вже різдвяна традиція оркестру, адже цьогоріч подія відбудеться 7-й рік поспіль. На подію запрошують і дорослих, і малечу – програма спеціально підібрана так, щоб було цікаво навіть наймолодшим глядачам.

Що пропонують глядачам:

послухати оновлену програму найкращих мелодій з фільмів та мультфільмів: «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Крижане серце 1-2», «Полярний експрес», «Ґрінч», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Вонка», «Едвард руки-ножиці», «Вартові легенд», «Клаус», «Доктор Хто» та багато інших;

насолодитись виконанням улюбленої музики кращими професійними музикантами Львова у складі симфонічного оркестру, хору та солістів у казковому різдвяному одязі;

завітати на дійство тематично оформлене декораціями, костюмами музикантів, святковим відеорядом з фільмів; та історією-притчею, яка вчить звертатись до добра та мріяти;

взяти участь в інтерактиві на самому концерті: музиканти пропонують забавлянки для дітей та пам’ятні подарунки в антракті.

Симфонічний оркестр LUMOS Orchestra – професійний колектив, що складається з кращих музикантів Львова, відомий своєю високою якістю виконання та справжньою любов’ю до музики, яку виконує. Їх творінню належать атмосферні казкові шоу по «Гаррі Поттеру», «Володарю Перснів», «Грі Престолів» та інші.

Кожен проєкт колективу – завжди більше, ніж просто концерт. Це сюжетні видовища поєднані тематичними історіями та інтерактивною взаємодією зі слухачами, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.

Диригент концерту — Роман Кресленко.

Художній керівник оркестру — Діана Коваль.

Художній керівник хору — Ірина Кресленко.

Вікових обмежень для відвідування концерту немає. Дітям до 6 років без займання окремого місця – вхід безплатний.

Квитки доступні за посиланням.