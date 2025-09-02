У вівторок, 2 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Арешт без права застави. Підозрюваного у вбивстві Парубія триматимуть під вартою 60 днів. Львів попрощався з Андрієм Парубієм. Політика поховали на Личаківському кладовищі. Львів – центр рекрутингу в Україні. Відтепер свої лави у місті буде поповнювати і 4 окрема важка механізована бригада. Хрест повернуть на Покрови. Реліквію з Собору святого Юра відреставрують до початку жовтня.

