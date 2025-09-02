У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу 4 важкої механізованої бригади
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 вересня
0 0
До теми
У вівторок, 2 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Арешт без права застави. Підозрюваного у вбивстві Парубія триматимуть під вартою 60 днів.
- Львів попрощався з Андрієм Парубієм. Політика поховали на Личаківському кладовищі.
- Львів – центр рекрутингу в Україні. Відтепер свої лави у місті буде поповнювати і 4 окрема важка механізована бригада.
- Хрест повернуть на Покрови. Реліквію з Собору святого Юра відреставрують до початку жовтня.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter