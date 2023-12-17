Учасники акції «Гроші на ЗСУ» біля Миколаївської міської ради

У Миколаєві Миколаївської області учасників акції «Гроші на ЗСУ» охоронці міської ради, під якою проходив пікет, не впуслили до укриття під час повітряної тривоги. Про це повідомили у місцевому виданні «Новини N».

За значається, що у акції «Гроші на ЗСУ» взяло участь понад 30 людей. Вони мітингували біля міської ради із плакатами «Досить розкрадати бюджет», «Бюджет має служити обороні, а не декору», «Авто рятує життя» тощо.

Під час акції у місті оголосили повітряну тривогу. Співробітники поліції діалогу порекомендували учасникам акції або пройти в укриття, або розійтися. Мітингувальники намагались потрапити в укриття міської ради, втім достукатися до охоронців не вийшло.

«Спроби достукатися до охоронців, які були всередині, були марними. Пікетувальники намагалися пройти до приміщення з різних під'їздів, однак усередину так і не потрапили. Коли ж охоронець відчинив двері, він тільки сказав, що тривогу вже відбили і знову зачинив двері. Якось прокоментувати те, що він не відчинив двері раніше, під час тривоги, він відмовився», – повідомляють «Новини N».

Як повідомили у Нацполіції Миколаївщини, за фактом залишення людей у небезпеці під час повітрянної тривоги правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Санкція стання передбачає покарання – до 2 років позбавлення волі.

До слова, у Києві охоронець школи не пустив до укриття під час тривоги двох дітей через те, що вони були із собакою. Коли діти побігли шукати інше сховище, над ними ППО збила ракету.