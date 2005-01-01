У Німеччині шкільний автобус в'їхав у стіну житлового будинку, постраждали 43 дитини

СвітОлег Костюк, сьогодні, 12:291950

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У Німеччині шкільний автобус в'їхав у стіну житлового будинку, постраждали 43 дитини
фото Regenbogen
Шестеро дітей перебувають у важкому стані

Десятки дітей постраждали в аварії шкільного автобуса в Німеччині. Шестеро школярів перебувають у важкому стані, у той час, як водій автобуса отримав лише легкі ушкодження. Аварія сталася у вівторок, 16 січня, вранці, повідомляє видання Die Stuttgarter Nachrichten.

Як повідомляється, шкільний автобус з дітьми в'їхав у стіну житлового будинку в німецькому місті Ебербах (федеральна земля Баден-Вюртемберг).

Фото Focus

ЗМІ повідомляють про 43 постраждалих. Шестеро дітей перебувають у важкому стані. За даними поліції, постраждали щонайменше 20 осіб. Водій автобуса отримав незначні ушкодження.

Три вертольоти допомагають доправляти постраждалих у лікарні.

Зазначається, що автобус в'їхав у стіну будинку, на першому поверсі якого знаходився магазин. Причини інциденту поки невідомі.

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