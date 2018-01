У Німеччині шкільний автобус в'їхав у стіну житлового будинку, постраждали 43 дитини

Десятки дітей постраждали в аварії шкільного автобуса в Німеччині. Шестеро школярів перебувають у важкому стані, у той час, як водій автобуса отримав лише легкі ушкодження. Аварія сталася у вівторок, 16 січня, вранці, повідомляє видання Die Stuttgarter Nachrichten.

Як повідомляється, шкільний автобус з дітьми в'їхав у стіну житлового будинку в німецькому місті Ебербах (федеральна земля Баден-Вюртемберг).

Фото Focus

ЗМІ повідомляють про 43 постраждалих. Шестеро дітей перебувають у важкому стані. За даними поліції, постраждали щонайменше 20 осіб. Водій автобуса отримав незначні ушкодження.

Update zum #Schulbusunfall in #Eberbach: Der Bus prallte offenbar ungebremst in eine Hauswand. 21 Kinder wurden verletzt, 6 davon schwer, so ein Sprecher der #Polizei gegenüber Radio Regenbogen. Mehr auf https://t.co/TSd0hXvQSp pic.twitter.com/yQm1x6TnGR